Home Video News Pillole Venezia, Trinca “Nel film ‘L’estranea’ scardino il mito della madre perfetta”
Venezia, Trinca “Nel film ‘L’estranea’ scardino il mito della madre perfetta”
VENEZIA (ITALPRESS) - Jasmine Trinca è la protagonista del film "L’estranea" di Paolo Strippoli in concorso a Venezia. Al centro della storia c’è una donna che si presenta all’improvviso a casa della figlia per rivelarle la verità sulla famiglia. "Il film - dice l'attrice - mi offriva la possibilità, ancora una volta, di scardinare l'idea di perfezione, rigore, controllo, a favore di un'ammissione sincera della nostra possibilità di sbagliare, di non essere affatto le madri perfette". xr7/mgg/gtr (video di Federica Polidoro)