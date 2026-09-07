Meloni “Schengen si preserva solo difendendo confini esterni Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo un’estate molto movimentata, l'Ue è chiamata ancora una volta in causa la capacità europea di rispondere alle crisi. Da questo punto di vista rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore nei modi lo spazio Schengen solo se si difendano i confini esterni dell’Unione e se tutti gli Stati membro continuano a fare la propria parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all’immigrazione clandestina di massa”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il primo ministro belga, Bart De Wever. ads/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)