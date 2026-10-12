Home Video News Cronaca Tg News – 12/10/2026
Tg News – 12/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni “Sui costi dell’energia servono risposte strutturali” - Tregua energetica, Cremlino “Vogliamo solo pace duratura” - Legge elettorale, presentati 30 ricorsi alla Consulta - Il Comandante Nato “Pronti a combattere se attaccati” - Papa, Vaticano “Nodulo emerso da controlli di routine” - Garlasco, Andrea Sempio “Chiariremo tutto appena potremo” - Morto a 93 anni il comico Giorgio Bracardi - Giustizia, 4 nuovi Uffici di prossimità a Lercara Friddi, Prizzi, Gangi, Pollina - Previsioni 3B Meteo per 13 Ottobre - /gtr