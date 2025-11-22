ROMA (ITALPRESS) – “A Roma io ho una fortuna: i romani sono molto resilienti. Pensate che qualche giorno fa c’erano più di 29 milioni e 800 mila persone circa che avevano varcato le porte sante, probabilmente a oggi abbiamo già passato i 30 milioni di persone. Non è un dato astratto, ci sono i contapersone alle porte sante, quindi è un dato reale. La gente ha dovuto aspettare lavori, un grande traffico e una grande attività, però il senso di comunità poi ha prevalso e vedo che qui sta accadendo la stessa cosa per il grandissimo orgoglio di poter essere gli ospiti di un evento così importante”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, partecipando all’evento “Il sistema Italia alla prova dei valori olimpici e paralimpici. Milano-Cortina 2026” organizzato e promosso dall’Università LUMSA e dalla Fondazione Cortina a Cortina d’Ampezzo.

– foto ufficio stampa Lumsa –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]