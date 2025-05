PISA (ITALPRESS) – Daan Hoole ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia 2025, la cronometro individuale Lucca-Pisa di 28,6 chilometri. Isaac Del Toro mantiene la maglia rosa, ma il messicano della UAE Team Emirates-XRG ha perso gran parte del vantaggio che aveva su Juan Ayuso.

È stata una cronometro che ha dato tante indicazioni e che di fatto scombina le gerarchie della classifica generale. Decisive le condizioni meteo, con la pioggia nel finale che ha rallentato gli uomini di classifica: a vincere è stato l’olandese della Lidl-Trek, col tempo di 32’30”, secondo il favorito Joshua Tarling, il cronoman della Ineos si è piazzato a 7″. Terzo il britannico Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) a 10″. Decisiva la prestazione di Primoz Roglic, diciassettesimo a 1’15”, ma lo sloveno della Red Bull-Bora-hansgrohe ha recuperato parecchio terreno in classifica (ora è quinto a 1’18” dalla maglia rosa). Lo spagnolo Juan Ayuso ha invece ridotto lo svantaggio da Isaac Del Toro, compagno di squadra che però resta in maglia rosa con un vantaggio di 25″. Ancora terzo Antonio Tiberi, l’azzurro è a 1’01” dal messicano.

Domani l’undicesima frazione, la Viareggio-Castelnovo ne’ Monti di 186 km: sarà una tappa movimentata, con il San Pellegrino in Alpe da affrontare a metà percorso.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

“La verità è che penso sia stata una buona cronometro, quando ho potuto spingere l’ho fatto, penso di esser andato tanto forte, in curva ho cercato di non correre rischi. La maglia rosa? Fosse per me la terrei fino a Roma, ma si vedrà nel corso del Giro”, ha spiegato Del Toro, che conserva la maglia rosa.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Daan Hoole NED (Lidl-Trek) in 32’30”

2. Joshua Tarling GBR (Ineos Grenadiers) a 7″

3. Ethan Hayter GBR (Soudal Quick-Step) a 10″

4. Mattia Cattaneo ITA a 23″

5. Edoardo Affini ITA a 24″

6. Jay Vine AUS a 37″

7. Lucas Plapp AUS a 44″

8. Marco Frigo ITA a 47″

9. Michael Hepburn AUS a 50″

10. Xabier Mikel Azparren ESP a 54″

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA A TEMPO (maglia rosa)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Emirates-XRG) in 34h11’37”

2. Juan Ayuso ESP (UAE Emirates-XRG) a 25″

3. Antonio Tiberi ITA (Bahrain-Victorious) a 1’01”

4. Simon Yates GBR a 1’03”

5. Primoz Roglic SLO a 1’18”

6. Brandon McNulty USA a 2’00”

7. Adam Yates GBR a 2’06”

8. Giulio Ciccone ITA a 2’07”

9. Richard Carapaz ECU a 2’10”

10. Thymen Arensman NED a 2’27”

CLASSIFICA A PUNTI (maglia ciclamino)

1. Mads Pedersen DEN 153 punti

2. Alessandro Tonelli ITA 59

3. Olav Kooij NED 55

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (maglia celeste)

1. Lorenzo Fortunato ITA 98 punti

2. Juan Ayuso ESP 50

3. Paul Double GBR 36

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Isaac Del Toro MEX in 34h11’37”

2. Juan Ayuso ESP a 25″

3. Antonio Tiberi ITA a 1’01”

