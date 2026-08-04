Giovanni Galli “Ricordare Baresi con le sue imprese sportive”

MILANO (ITALPRESS) - "È un momento difficile, iniziato qualche giorno fa appresa la notizia. Come ricordarlo? Con le imprese sportive, tutti sapete quello che ha fatto e il segno che ha lasciato. Io ricordo Franco la sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona. C’era il presidente della Uefa che dava la coppa, ero dietro a Franco e l’ho sollevato, era un uomo felice. Ha vissuto grandi sofferenze per e con il suo Milan, ma lo ha riportato dove doveva stare". Così Giovanni Galli, ex portiere del Milan, al suo arrivo alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano per i funerali di Franco Baresi. col5/mc/gtr