CATANZARO (ITALPRESS) – “Innamorato del mare della Calabria.

Oggi è la Giornata del #mare e della cultura marinara.

Da quando sono presidente della Regione non mi sono risparmiato

per bloccare gli sversamenti illeciti, per riqualificare gli

impianti di depurazione, e per strutturare un modello per

monitorare lo stato delle acque marine della Calabria.

Ma non basta. Serve che ognuno faccia la propria parte.

Serve che tutti agiscano per il bene della natura e del nostro

territorio. Chi ama la Calabria e chi ama il mare non lo inquina.

Lo tutela e lo protegge” Lo afferma il presidente della Regione

Calabria Roberto Occhiuto.

