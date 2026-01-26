Giornata degli Alpini, Stefani “La Regione è orgogliosa delle Penne Nere”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Gli Alpini sono una delle espressioni più autentiche della nostra terra e della nostra identità. Dalla loro fondazione hanno combattuto tante guerre, sono stati presenti in numerose missioni militari di Pace, ma la loro storia riassume anche una grande realtà associativa di volontariato e Protezione civile, attiva in quasi tutti i nostri paesi; un esempio concreto di solidarietà e di sostegno alla comunità. In questo giorno dedicato al loro impegno storico al servizio della società e delle istituzioni invio un saluto ed esprimo un sentito sentimento di riconoscenza a tutte le Penne Nere”. Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, esprime un plauso a tutti gli Alpini nella Giornata nazionale della Memoria e del Sacrifico a loro dedicata.

“Questa giornata nasce dal dovere di non dimenticare uno dei momenti più tragici del secondo conflitto mondiale, la battaglia di Nikolajewka durante la ritirata di Russia che vide l’eroismo eccezionale dei nostri soldati della montagna – aggiunge Stefani -. Un’occasione per onorare tutti coloro che non sono tornati dalle guerre e riaffermare i valori della Pace, come sanno fare sempre gli Alpini; un loro motto, infatti, invita a ricordare i morti aiutando i vivi. Hanno sempre dimostrato che non si tratta solo di uno slogan ma di una vera assunzione di responsabilità, tendendo la mano a chiunque abbia bisogno di soccorso e intervenendo in sostegno delle popolazioni colpite da calamità con lo stesso spirito che li ha visti protagonisti in passato. Il Veneto è orgoglioso degli Alpini”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

