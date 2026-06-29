Giochi Mediterraneo, Ferrarese “Opere quasi concluse,sold out per inaugurazione”

TARANTO (ITALPRESS) - "Stiamo per terminare le grandi opere. Dal decreto dell'agosto 2024 siamo partiti e in 22 mesi siamo giunti alla fine. Siamo soddisfatti delle piscine, dello stadio Stadio Erasmo Iacovone e di tutte le altre opere, senza dimenticare nessuno". Lo ha dichiarato il commissario straordinario Massimo Ferrarese nel corso della conferenza stampa a 50 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo. "La vendita dei tagliandi per la cerimonia di inaugurazione, in programma il 21 agosto allo stadio Erasmo Iacovone, è sold out. Per me e per tutti noi questo è motivo di orgoglio". xt8/gm/gtr