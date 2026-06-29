Abodi “Con Malagò confronto costante,lavoreremo per il bene del calcio italiano”

TARANTO (ITALPRESS) - "Abbiamo piena consapevolezza di quello che dobbiamo fare, cercheremo di farlo al meglio per il bene del calcio italiano". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, rispondendo a una domanda sull'incontro avuto nei giorni scorsi con il neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. "Noi ci vedremo costantemente, ogni settimana e, se sarà necessario, anche ogni giorno" ha aggiunto a margine di una conferenza stampa in occasione dei 50 giorni dal via dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. xt8/gm/gtr