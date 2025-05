PALERMO (ITALPRESS) – Domenica 18 maggio 2025, l’Università degli Studi di Palermo (Edificio 19, Viale delle Scienze) accoglierà la Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”. Giunti alla loro quindicesima edizione, i Giochi Matematici del Mediterraneo hanno visto una partecipazione in costante crescita anno dopo anno. Nel 2025 sono stati ben 358.758 i partecipanti iniziali, provenienti da ogni angolo d’Italia e da scuole italiane all’estero.

Dopo un lungo percorso di selezione, che ha incluso le fasi di Qualificazione e Finale d’Istituto e di Finale di Area, sono 900 i finalisti che si contenderanno il titolo nazionale. La manifestazione può vantare la partecipazione di tutte le regioni italiane, oltre a una rappresentanza di scuole italiane all’estero in tutti e cinque continenti, a conferma della portata internazionale dell’evento e del crescente interesse verso la matematica come strumento educativo e culturale.

I Giochi Matematici del Mediterraneo nascono con l’obiettivo di diffondere la cultura matematica attraverso un approccio ludico e formativo. Gli studenti, suddivisi in nove categorie in base al livello scolastico, si cimenteranno in prove di logica, problem solving e intuizione matematica, in un clima di confronto e sana competizione. Oltre alla sfida intellettuale, la Finale rappresenta un momento di incontro tra giovani appassionati, famiglie, docenti e scuole, promuovendo valori di merito, impegno e cooperazione.

