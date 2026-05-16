FIRENZE (ITALPRESS) – “Lo sport serve a valorizzare le tante diverse intelligenze” come “quella sportiva, i tanti talenti di ognuno. Ecco perché abbiamo deciso di investire risorse importanti. Da ottobre 2022 ad oggi” è stato investito “un miliardo di euro per le palestre, e dico con orgoglio che di queste risorse due terzi sono fondi ministeriali, che abbiamo messo noi, e solo un terzo del Pnrr“. Lo ha detto il ministro per l’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo con un videomessaggio alla presentazione di una iniziativa organizzata dal Csi denominata Alpha League, in svolgimento al Teatro del Maggio Musicale a Firenze. “Ecco perché, per esempio, abbiamo voluto utilizzare lo sport per quella straordinaria azione che è stata Agenda Sud e anche Agenda Nord con risultati importanti nella lotta contro la dispersione scolastica”, ha aggiunto Valditara. “Ed ecco perché, ancora una volta, abbiamo voluto puntare su quella bellissima esperienza che costituisce un ricordo emozionante per tanti di noi che hanno già una certa età, i Giochi della Gioventù. Fra pochi giorni ci sarà l’edizione 2026 a Roma per lanciare ancora una volta una sfida straordinaria, quella dello sport, dei suoi valori, per realizzare qualcosa di bello che ci appassioni tutti, che ci entusiasmi e che sappia valorizzare ognuno”, ha concluso Valditara.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).