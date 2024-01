ROMA (ITALPRESS) – Parte un nuovo anno ricco di appuntamenti per Gigi D’Alessio che annuncia a sorpresa sui social un ciclo di concerti in programma il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre a Piazza Carlo di Borbone, nella cornice della Reggia di Caserta.

Cinque speciali serate di grande festa all’insegna della musica, con la storica residenza reale come sfondo.

-foto ufficio stampa Gigi D’Alessio –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]