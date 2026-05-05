Home Video News Xinhua Giappone: 50.000 persone manifestano contro revisione di Costituzione pacifista
Giappone: 50.000 persone manifestano contro revisione di Costituzione pacifista
"Ci opponiamo fermamente alla revisione arbitraria della Costituzione!" "No alla guerra!" "Difendiamo la Costituzione pacifista!" Domenica, circa 50.000 persone si sono radunate a Tokyo per manifestare contro la spinta del governo verso la revisione costituzionale e l'espansione militare, nella più ampia mobilitazione degli ultimi anni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads/mca2 (Fonte video: Xinhua)