Economista malgascio, politica cinese a dazi zero stimola economia africana

"L'interesse della Cina verso l'Africa è davvero volto a sostenere lo sviluppo del continente", ha dichiarato un economista del Madagascar, elogiando la politica cinese a dazi zero come un impulso alla modernizzazione economica dell'Africa e a un nuovo slancio di crescita. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads/mca2 (Fonte video: Xinhua)