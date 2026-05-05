Cina: Chongqing, spettacolo di luci con droni crea suggestivo panorama notturno

Di notte Chongqing si trasforma in un sogno cyberpunk. I droni hanno illuminato il cielo sopra i fiumi Yangtze e Jialing, mentre i riflessi al neon scintillavano sull'acqua. I ponti si illuminano, le metropolitane sfrecciano tra le montagne e l'intera città pulsa come un circuito futuristico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)