Home Video News Xinhua Cina: Fujian, droni colmano l’ultimo miglio per anziani nei villaggi remoti
Cina: Fujian, droni colmano l’ultimo miglio per anziani nei villaggi remoti
Una rete di consegne con droni nella contea cinese di Minqing serve ora oltre 1.800 anziani residenti in villaggi montani remoti. Le famiglie possono effettuare ordini a distanza, mentre le squadre di servizio dei villaggi raccolgono le richieste porta a porta, assicurando che le forniture essenziali raggiungano anche le comunità più isolate. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads/mca2 (Fonte video: Xinhua)