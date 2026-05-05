Home Video News Xinhua Cina, studentessa straniera fabbrica pennelli usando un’antica tecnica
Cina, studentessa straniera fabbrica pennelli usando un’antica tecnica
Cosa serve per fabbricare a mano un pennello da scrittura? Dalle materie prime a 128 complessi passaggi, ogni pennello riflette pazienza, abilità e patrimonio culturale. Come può un'arte antica di 1.600 anni restare attuale oggi? Seguiamo una studentessa internazionale mentre esplora la secolare tradizione cinese della fabbricazione dei pennelli nel Jiangxi, nella Cina orientale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads/mca2 (Fonte video: Xinhua)