Giani “Sul rigassificatore di Piombino il governo è un interlocutore non credibile”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Finché sono io il commissario onestamente non mi sento di mandare avanti nessun’altra proposta. Il governo mi revocherà e a quel punto nominerà un commissario per fare la proroga di permanenza della nave, ma come non lo fa”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ospite a Radio 24, sulla proroga della permanenza del rigassificatore di Piombino nel porto della località toscana oltre l’attuale scadenza. “Mi si dica perché nonostante io ho posto nell’ordinanza di autorizzazione realizzata allora 10 presupposti di realizzazione di opere compensative per il territorio, non è stata fatta nemmeno una. Significa – ha aggiunto – che in un incontro fra le parti non mi posso fidare di chi ha detto che per questa nave rigassificatrice avremmo fatto determinate cose e non le ha fatte. Io ho un partner in questo momento nei fatti non credibile”.

