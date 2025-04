FIRENZE (ITALPRESS) – “Io sono contrario al Cpr nella nostra Regione. Hanno dimostrato i Cpr di non svolgere nessuna utilità positiva, diventano dei semilager e quindi non sono compatibili con quelle politiche della Regione Toscana che sono politiche di accoglienza, di rispetto umano, di legalità, sono stati detentivi senza nemmeno il personale specializzato e professionale, e per questo non vanno bene”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un convegno a Firenze, parlando dei Cpr e della possibilità che questi possano sorgere nel proprio territorio.

