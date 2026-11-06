“Take me home (4 christmas)” è il primo singolo natalizio di Olivia Rodrigo

ROMA (ITALPRESS) – Olivia Rodrigo ha pubblicato il suo primo singolo natalizio, “Take me home (4 christmas)”, accompgnato dal video musicale ufficiale. La canzone è stata scritta dalla cantante insieme ai collaboratori Dan Nigro e Amy Allen, ed è stata prodotta da Dan Nigro.

Il video musicale ufficiale vede la partecipazione della Rodrigo insieme a Cynthia Nixon (Sex and the City) e Ben Marshall (Saturday Night Live). Il video coglie l’emozione e l’imbarazzo che si provano quando si torna a casa per le feste e si incontra per la prima volta la famiglia del proprio partner.

Il singolo natalizio arriva dopo l’uscita del remix di “expectations” di Olivia con Chappell Roan, pubblicato ad ottobre. Il remix è diventato rapidamente la collaborazione tutta al femminile che quest’anno ha raggiunto la posizione più alta nella classifica Hot 100, con Chappell che ha dato un tocco nuovo al brano originale. Il terzo album in studio di Rodrigo, acclamato dalla critica, intitolato “you seem pretty sad for a girl so in love”, è tornato al primo posto nella classifica Billboard 200 in seguito all’uscita del brano.

– Foto ufficio stampa –

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