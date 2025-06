MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Portogallo è la prima finalista della Nations League 2025. A Monaco di Baviera la Germania padrona di casa viene rimontata 2-1: al vantaggio di Wirtz (48′) rispondono lo juventino Conceicao (63′) e l’eterno Cristiano Ronaldo (68′). Il Portogallo sfiderà domenica alle 21 in finale la vincente di Spagna-Francia, in programma domani, mentre i tedeschi saranno impegnati qualche ora prima (ore 15) nella sfida per il terzo posto.

IL TABELLINO

GERMANIA (3-4-3): Ter Stegen 7; Tah 5.5, Koch 5.5, Anton 5 (26’st Adeyemi 6); Kimmich 7, Goretzka 6.5, Pavlovic 5.5 (26′ st Nmecha 6), Mittelstädt 6 (15’st Gosens 5); Sané 5.5 (15’st Gnabry 5.5), Woltemade 5.5 (16’st Füllkrug 5.5), Wirtz 7. In panchina: Baumann, Nübel, Gross, Undav, Kehrer, Raum, Andrich, Bischof. Allenatore: Nagelsmann 5.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa 7; Joao Neves 6 (13’st Semedo 6), Rúben Dias 6.5, Gonçalo Inßcio 6.5, Nuno Mendes 7; Ruben Neves 5.5 (13’st Vitinha 6.5), Bernardo Silva 6.5; Trincão 5 (13’st Conceição 7.5), Bruno Fernandes 7, Pedro Neto 6 (38’st Diogo Jota sv); Ronaldo 7 (45’st Palhinha sv). In panchina: José Sß, António Silva, Dalot, Ramos, Joao Félix, Veiga, Leão, Gonçalves, Rui Silva, Mora. Allenatore: Martínez 7.

ARBITRO: Vincic (Slovenia) 5.5

RETI: 3’st Wirtz, 18’st Conceição, 23’st Ronaldo.

NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni. Ammoniti: Ruben Neves, Martínez (allenatore), Tah, Wirtz, Rúben Dias, Füllkrug. Angoli 3-4. Recupero 1′ pt, 5′ st.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).