ROMA (ITALPRESS) – “Spero che Hamas accetti nel tempo stabilito”. Così Papa Leone XIV a Castel Gandolfo, parlando con i giornalisti del piano Trump per raggiungere la pace in Medio Oriente. “Speriamo sia una proposta realista”, ha aggiunto.
Sulla Flotilla: “È una situazione molto difficile, c’è il desiderio di rispondere ad una vera emergenza umanitaria ma ci sono tanti elementi da tutte le parti. Speriamo non ci sia violenza, e vengano rispettate tutte le persone”, ha aggiunto.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
