Urso “Nessuna ricaduta economica dallo scontro Trump-Meloni”

ROMA (ITALPRESS) – “Non credo” che le tensioni con Donald Trump possano avere conseguenze sul piano economico: “i consumatori americani amano il Made in Italy e non vogliono assolutamente rinunciarvi”. Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy all’indomani del doppio round di scontro aperto tra il presidente USA e la premier Giorgia Meloni, in un’intervista a Quotidiano Nazionale.

“Lo scorso anno, il nostro export verso gli Stati Uniti è cresciuto del 7,2%, malgrado i nuovi dazi. Ad aprile ha registrato un ulteriore +12,1% su base annua, la migliore performance tra i paesi europei, un risultato che ha consentito di piazzarci al quarto posto globale, superando Giappone e Corea del Sud, due giganti asiatici”, sottolinea.

“L’Italia è sempre più competitiva, cresce nel mondo e attrae il mondo in Itali,a perché abbiamo un sistema produttivo più resiliente e più dinamico di altri, quindi più capace di affrontare le crisi, cogliendo le opportunità”, conclude Urso.

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