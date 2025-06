Gaza, media “11 morti negli ultimi raid israeliani”

ROMA (ITALPRESS) – Almeno 11 palestinesi sono stati uccisi e decine feriti nelle prime ore di questa mattina a causa dei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza meridionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa che cita fonti locali. Gli attacchi sono avvenuti nell’area intorno a Khan Younis, nel sud della Striscia, a Gaza City, nel centro di Gaza.

SCONTRI TRA EBREI ORTODOSSI E PALESTINESI IN CISGIORDANIA

Quattro ebrei ortodossi sono stati arrestati in seguito a uno scontro con dei palestinesi avvenuto presso la Tomba di Giuseppe, a Nablus, in Cisgiordania, dopo che diverse decine di fedeli sono entrati nel sito senza un precedente coordinamento con le autorità. Entrambi i gruppi si sono lanciati pietre e alcuni ebrei ortodossi sono rimasti feriti. L’esercito israeliano è giunto sul posto per evacuarli e consegnarli alla polizia per ulteriori indagini. “Cittadini israeliani hanno tentato di entrare a Nablus da diverse località senza alcun coordinamento e in violazione della legge. L’esercito ha bloccato gli ingressi alla città e ha lavorato per disperdere i raduni”, ha fatto sapere l’esercito.

