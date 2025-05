TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – La decisione dell’Unione europea di avviare una revisione dell’accordo di associazione con Israele alla luce degli ultimi eventi di Gaza “riflette una totale incomprensione della complessa realtà che Israele sta affrontando”. Lo scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Oren Marmorstein, commentando l’annuncio del capo della diplomazia europea Kaja Kallas, che ieri ha detto: “C’è una forte maggioranza a favore di un riesame dell’articolo 2 – sul rispetto dei diritti umani – del nostro accordo di associazione con Israele. Stiamo quindi per esercitare questa opzione”.

Marmorstein prosegue: “Questa guerra è stata imposta a Israele da Hamas, e Hamas è il responsabile del suo proseguimento. Israele ha ripetutamente accettato le proposte americane di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi. Hamas ha rifiutato ognuna di queste proposte”. Per la diplomazia israeliana “ignorare queste realtà e criticare Israele non fa che irrigidire la posizione di Hamas e incoraggiarlo a rimanere fermo sulle sue posizioni. Il recente elogio di Hamas per tali critiche ne è una chiara indicazione e si traduce nel prolungamento della guerra”. Marmorstein afferma: “È inoltre deplorevole che la dichiarazione ignori sia l’iniziativa americana di trasferire aiuti senza che questi raggiungano Hamas, sia la recente decisione israeliana di facilitare l’ingresso di aiuti a Gaza. Ringraziamo i Paesi che hanno riconosciuto questa realtà, hanno sostenuto Israele durante la discussione e rimangono impegnati a un dialogo aperto con l’Ue e i suoi Stati membri. Invitiamo l’Ue a esercitare pressioni su chi deve farlo: su Hamas”.

