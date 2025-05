Gaza, inviato Usa “Accordo con Hamas possibile, ripresa guerra dipende da Israele”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Siamo impegnati per il ritorno di tutti gli ostaggi. C’è la possibilità di un accordo significativa, una possibilità migliore rispetto al passato. La ripresa della guerra dipende da Israele. Hamas sa di poter raggiungere un accordo quando vuole”. Lo ha dichiarato ai giornalisti l‘inviato degli Stati Uniti per gli ostaggi, Adam Boehler, nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv, in Israele.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).