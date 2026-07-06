Gaza, entrano 13 autocisterne egiziane con carburante e gas

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Tredici autocisterne cariche di carburante e gas per uso domestico sono entrate nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, nell’ambito delle operazioni di assistenza umanitaria destinate alla popolazione palestinese.

Secondo quanto riferito dall’Autorità nazionale egiziana per i media, il convoglio comprende sette autocisterne con 300 tonnellate di gasolio, cinque autocisterne con 125 tonnellate di gas per uso domestico e un’autocisterna con 35 tonnellate di benzina.

Le forniture sono state introdotte insieme al 227º convoglio di aiuti umanitari, transitato dal valico di Rafah verso Kerem Shalom, e saranno destinate al funzionamento delle infrastrutture essenziali della Striscia, tra cui ospedali, ambulanze, panifici, impianti di produzione di energia elettrica e reti idriche.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).