Nazionale, Gattuso “Sono carico, non siamo messi male. Sento la responsabilità”

COVERCIANO (ITALPRESS) – “Abbiamo tantissimi giocatori bravi che giocano all’estero. Non siamo messi male, forse giocano pochi giocatori italianai, questo dice l’ultima giornata di campionato, ma noi dobbiamo pensare a tirare fuori il meglio da loro”. Lo ha detto il ct azzurro Rino Gattuso dal ritiro di Coverciano, dove la Nazionale italiana da oggi inizierà a preparare la gara di qualificazione ai prossimi Mondiali, quella in programma venerdì prossimo a Bergamo contro l’Estonia. Alla conferenza stampa di Gattuso stanno assistendo nell’aula magna di Coverciano anche il presidente della Figc Gabriele Gravina ed il dirigente accompagnatore azzurro Gianluigi Gattuso. “Ho a disposizione una buona squadra, dobbiamo valorizzarla, spero però si possa far giocare più partite possibili agli italiani”, ha concluso Gattuso.

“Noi dobbiamo preparare bene la partita con l’Estonia, non dobbiamo pensare a fare tanti gol. Ne abbiamo fatte poche di goleade nella nostra storia. Dobbiamo pensare ad entrare in campo con voglia e veemenza, rispettando l’avversario ma non dobbiamo avere paura di nessuno. Non ho ancora fatto nessuna riunione con i giocatori, oggi saluterò tutti prima dell’allenamento. C’è poco da parlare, c’è da stare bene insieme e lavorare bene”, ha concluso Gattuso.

“Sono carico a molle, nessuna preoccupazione, i punti in testa me li metterò quando me la spaccherò… Ho grande responsabilità, tantissima, la sento, specie quando indossi questa maglia qua. Alla fine tireremo le somme, ma non ho paura”.

Sui singoli: “Scamacca resta qua, lo valuteremo in questi giorni, ha dei fastidi al ginocchio. Lo ringrazio perché è voluto rimanere e ringrazio anche l’Atalanta. Donnarumma deve sistemare due-tre cose, deve terminare delle visite mediche e poi firmerà per il City. Tonali ha un piccolo problemino ma deve solo gestirlo. Tutti gli altri sono al 100%”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).