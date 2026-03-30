Gattuso alla vigilia di Bosnia-Italia “Chi gioca a calcio vive per notti così, sento una grande responsabilità”

ZENICA (BOSNIA) (ITALPRESS) – “Chi gioca al calcio vive per notti così, la tensione comincia a salire, se non è così appendi le scarpe al chiodo è non alleni più. Dovremo essere bravi a mettere tutto in campo, domani ce ne sarà bisogno”. Lo ha detto il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, alla vigilia della sfida con la Bosnia che mette in palio la qualificazione ai Mondiali del 2026.

“C’è una grande responsabilità ma non c’è cosa più bella. Dobbiamo essere bravi a non perdere energie” ha proseguito il ct azzurro. “Sento una grande responsabilità dal primo giorno che ho preso la panchina della Nazionale, ma devo pensare a guardare negli occhi i giocatori e trasmettere fiducia. Sapevamo che contro l’Irlanda potevamo avere delle difficoltà, anzi meno male che hanno palleggiato un pò di più. Domani sarà una gara diversa, la Bosnia è una squadra fisica, con gli esterni velocissimi e gli attaccanti che si muovono bene e poi conterà quando abbiamo palla noi, il nostro coraggio. Non c’è differenza tra Galles e Bosnia al di là delle polemiche. Dzeko? Parliamo di un grande professionista e un grande uomo. I miei complimenti come persona per quello che ha detto”.

“È cambiato poco da Bergamo, le sensazioni sono le stesse. C’è consapevolezza che domani ci giochiamo tanto, lo sanno tutti. Giochiamo contro una squadra forte, con giocatori di qualità, forti fisicamente, ci vuole una grandissima Italia per riuscire a coronare il sogno per tornare ai Mondiali. Dobbiamo scendere in campo con grande veemenza – ha aggiunto Gattuso – Siamo diventati campioni pur non essendo più forti, ma con patriottismo e orgoglio, con sofferenza abbiamo raggiunto obiettivi importanti nella nostra storia. Non dovrà mancare questo”.

“Non dobbiamo pensare al campo, è un alibi. Se è brutto per noi lo è anche per loro, è da deboli pensare a questo. L’ho visto da vicino, sembra un campo che può andare, ma anche se fosse stato brutto possiamo fare poco, la partita dobbiamo giocarla”, ha sottolineato il ct.

“Se andiamo in vantaggio mettiamo il bus davanti alla porta? Barbarez è un grande giocatore di poker, me lo ricordo quando era attaccante al Leverkusen e all’Amburgo. Si fa voler bene, è un allenatore preparato e intelligente e ho la sensazione che entra nell’anima dei giocatori”, ha spiegato Gattuso. “Le polemiche con Dimarco? Non voglio nemmeno parlarne, sono stupidaggini, siamo stati stupidi noi a farci male da soli. Sappiamo che la Bosnia è una squadra fisica, si fa sentire, sa soffrire e sa giocare. Da parte nostra c’è grande rispetto, ti può mettere sempre in difficoltà”

“Cosa accadrà al calcio italiano in caso di mancata qualificazione? Non è il momento di parlare di questo e non so se sono la persona adatta. Se succederà sarà una delusione, sarà una mazzata importante e mi assumerò le mie responsabilità perché sono il ct, ma ne parleremo dopo. La testa ancora non ce la siamo spaccata, se succederà ci metteremo i punti. Qualunque cosa succederà, sia nel bene che nel male, ci metterò la faccia”, ha concluso.

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