Gasparri “Per Forza Italia la sanità resta una priorità assoluta”

TRAPANI (ITALPRESS) - "Su iniziativa del nostro segretario Tajani è stato predisposto un Piano che intendiamo portare al tavolo del centrodestra in vista della prossima legge di stabilità. Il Governo Meloni ha già investito molto nella sanità, ma serve uno sforzo ulteriore: più posti letto, più medici, più infermieri. Stiamo presentando queste proposte in tutta Italia e raccogliendo dal territorio ulteriori contributi. Per noi la sanità e la salute dei cittadini sono una priorità assoluta". Queste le parole del capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a margine della visita di una delegazione di Forza Italia all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per incontrare i vertici dell'Azienda sanitaria provinciale e dialogare con medici e infermieri. L'occasione è servita anche a illustrare il nuovo Piano sanitario elaborato da Fi, pensato come riforma organica del Servizio sanitario nazionale. xo4/vbo/mca1