“Italia al Lavoro” punta alle Regionali in Lombardia, al centro impresa e merito

AGRATE BRIANZA (ITALPRESS) - Un progetto politico radicato nei territori lombardi e che punta ai prossimi appuntamenti elettorali: le Comunali del 2027 e le Regionali del 2028. E' "Italia al Lavoro", movimento di ispirazione di centrodestra fondato da Salvatore Scarano e che ad Agrate Brianza ha svelato il Manifesto programmatico e i coordinatori territoriali. f44/fsc/azn