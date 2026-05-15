Trump ha lasciato Pechino: “Conclusi accordi fantastici”

PECHINO (ITALPRESS) - Donald Trump ha lasciato la Cina al termine della visita di Stato a Pechino, dove ha incontrato il presidente Xi Jinping. Un colloquio che, nelle parole del presidente americano, avrebbe portato alla conclusione di “accordi commerciali fantastici”, anche se al momento non sono stati annunciati dettagli sostanziali sui dossier economici ancora aperti tra le due superpotenze. abr/mrv (Fonte video: CCTV+)