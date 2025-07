Garlasco, legale Sempio “Siamo fuori strada quando diciamo che c’era un altro personaggio sulla scena del delitto”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi han detto che questa garza è stata contaminata prima dell’uso e che è stata toccata sicuramente dall’ausiliario del dottor Ballardini che era il medico legale deputato all’autopsia della povera vittima e questo ausiliario si chiamerebbe Ferrari, poi c’è un’altra traccia sempre del Ferrari frammista ad un altro aplotipo conosciuto ma che fa ritenere, in sintesi secondo i miei consulenti, di una contaminazione di questa garza avvenuta prima. Quindi secondo me siamo fuori strada quando diciamo che c’è un altro personaggio sulla scena del delitto, uno era e uno rimane”. Lo ha affermato l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3 e dedicato all’omicidio di Garlasco.

LEGALE STASI “DNA MASCHILE ELEMENTO CHE DOVRA’ ESSERE SVILUPPATO”

“Oggi sappiamo che è presente nel cavo orale della povera Chiara un DNA maschile, ignoto, non sappiamo a chi appartiene. Ora, come prima cosa, nel momento in cui ci saranno le risultanze scientifiche, la Procura che è l’unica titolata a svolgere le indagini, dovrà compiere tutti gli accertamenti al fine di valutare, stabilire, se si può affermare a chi appartenga questo DNA. Questo è un ulteriore elemento investigativo che dovrà essere sviluppato”. Lo ha affermato l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, in una dichiarazione alle telecamere del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3 e dedicato all’omicidio di Garlasco. “Certo questa possibilità potrebbe, con tutta la prudenza del caso, rappresentare un elemento importante, ma al momento non dobbiamo dimenticare che è di un soggetto sconosciuto”, ha proseguito De Rensis, “Dobbiamo procedere con prudenza e per gradi, ricordando a tutti noi che chi svolge le indagini è la Procura della Repubblica”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).