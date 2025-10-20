Gaetano Frulli premiato a Washington durante i 50 anni del Naif

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In occasione della terza edizione degli Italpress Awards, tenutasi a Washington nell’ambito del gala celebrativo per i 50 anni della National Italian American Foundation (NIAF), Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il suo impegno nell’internazionalizzazione e nel rilancio dell’ente fieristico barese.

Il premio, conferito dall’agenzia di stampa Italpress, si legge in una nota, celebra le eccellenze italiane e italoamericane che si sono distinte per visione, innovazione e capacità di creare ponti tra culture e territori.

La premiazione, sottolinea la nota, si inserisce in un contesto di forte rilancio per la Fiera, che negli ultimi anni ha rafforzato la propria vocazione internazionale attraverso eventi, collaborazioni e progetti di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Nel suo intervento, Frulli ha evidenziato il ruolo strategico della Fiera del Levante nel promuovere il dialogo euro-mediterraneo, l’attrattività del Mezzogiorno e la valorizzazione delle imprese italiane sui mercati internazionali. Con l’attribuzione di questo riconoscimento Nuova Fiera del Levante si conferma non solo motore economico e culturale del Sud Italia, ma anche interlocutore autorevole nel panorama globale, conclude la nota.

