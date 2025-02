TRIESTE (ITALPRESS) – “Oggi, grazie alla collaborazione tra

Regione, Prefettura e Questura di Trieste nonchè della Camera di

commercio della Venezia Giulia, viene messa in campo un’ulteriore

e importante azione per il mantenimento della sicurezza nelle

aree urbane: la pubblicazione del bando per l’installazione di

impianti di videosorveglianza da parte delle Pmi e delle attività

professionali e del bando rivolto ai pubblici esercizi per

l’impiego, nelle aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di

controllo. Attraverso l’implementazione della videosorveglianza e

la sicurezza sussidiaria, diamo una risposta importante alle

criticità che si sono verificate sul territorio, attraverso

iniziative rivolte alle aree delle ex province di Trieste e

Gorizia, per le quali l’Amministrazione regionale ha stanziato

complessivamente due milioni di euro, i quali fanno parte dei 21

milioni di euro complessivamente stanziati per la sicurezza con

l’assestamento di bilancio 2024″.

Così l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti

durante la conferenza stampa di presentazione dei due bandi

assieme al questore di Trieste Pietro Ostuni e al presidente

della Camera di commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti.

Roberti ha osservato che “alle attività economiche sono stati

destinati in totale 5 milioni di euro, attraverso il sistema

camerale, per investire sulla videosorveglianza e sulla vigilanza

privata, proprio perchè purtroppo molto spesso si sono verificati

episodi di violenza o di disturbo della quiete in prossimità di

esercizi pubblici, anche in relazione all’abuso di sostanze

alcoliche. Questi bandi vogliono quindi supportare le attività

economiche che possono dare un ausilio importante al

miglioramento della sicurezza nelle nostre comunità, attraverso

l’ampliamento della rete di videosorveglianza collegata con le

Forze dell’ordine e la cosiddetta sicurezza sussidiaria. La

presenza delle guardie giurate nell’area della movida

quest’estate ha consentito di ridurre o azzerare certi fenomeni

problematici; quindi sono certo che la loro presenza anche in

altre zone della città, oltre che sugli autobus, sarà sicuramente

positiva”.

Il presidente camerale Paoletti ha evidenziato che Trieste, in

particolare, sta vivendo una situazione mai sperimentata in

passato nonostante l’impegno profuso dalle Forze dell’ordine:

cittadini e imprenditori non si sentono più sicuri come un tempo

e già solo uscire dal negozio la sera provoca profonda

preoccupazione. La Camera di commercio Venezia Giulia avrà un

ruolo fondamentale nella gestione dei bandi presentati, che sono

il frutto di un lavoro e un confronto continuo tra

amministrazioni pubbliche e Forze dell’ordine, grazie al quale è

stato predisposto uno strumento agevole per quanti vorranno

utilizzare il finanziamento”.

Il questore Ostuni ha rimarcato che gli ausili alla sicurezza

sussidiaria non sostituiscono le Forze dell’ordine ma sono un

aiuto fondamentale, dove le telecamere contribuiscono a prevenire

e a reprimere i reati. Molti fatti delittuosi sono infatti stati

risolti non solo grazie alla capacità investigativa ma anche ai

sistemi di videosorveglianza connessi con le centrali operative

delle Forze dell’ordine.

Il primo bando prevede agevolazioni alle Pmi e alle attività

professionali per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento e

l’attivazione di impianti di allarme e videosorveglianza negli

immobili adibiti alle attività professionali, produttive,

commerciali o industriali. La dotazione finanziaria è di un

milione di euro, di cui 640mila destinati all’ex provincia di

Trieste e 360mila a quella di Gorizia.

L’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in una

sovvenzione sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per la

realizzazione delle iniziative nella percentuale massima del

100%, fino a un massimo di 15mila euro e non sono ammessi

investimenti inferiori a mille euro (al netto Iva e di analoghe

imposte estere). L’intervento deve essere stato avviato a partire

dal primo novembre 2024 e concluso prima della presentazione

della domanda di contributo, che potrà avvenire dal 3 marzo 2025

fino al 31 dicembre 2025. Le richieste vanno inoltrate

utilizzando la modulistica presente sul sito della Camera di

commercio (www.vg.camcom.gov.it) esclusivamente tramite Posta

elettronica certificata all’indirizzo [email protected].

Il secondo bando, del valore di un milione di euro, prevede

agevolazioni ai gestori di pubblici esercizi del Comune di

Trieste per l’impiego, d’intesa con le competenti autorità,

presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di

controllo. Destinatari sono alberghi e strutture simili; alloggi

per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo

alberghiero; ristorazione con somministrazione; attività di

ristorazione connesse alle aziende agricole; bar e altri esercizi

simili senza cucina; gestione di apparecchi che non consentono

vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, limitatamente

a sale biliardi e sale giochi senza vincite in denaro; gestione

di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali,

limitatamente alle attività ricreative in spiaggia.

Sono ammesse le spese sostenute dal primo novembre 2024 e prima

della presentazione della domanda di contributo, che potrà

avvenire dal 3 marzo 2025 fino al 31 dicembre 2025.

L’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in una

sovvenzione sulle spese sostenute e ritenute ammissibili nella

percentuale massima del 100%, fino a 30mila euro e non sono

ammessi investimenti inferiori a 2mila euro (al netto Iva e di

analoghe imposte estere). Le domande devono essere presentate

esclusivamente tramite Posta elettronica certificata

all’indirizzo [email protected] e avere come oggetto.

– Foto: ufficio stampa Regione Fvg –

(ITALPRESS).