Futura 2026, Caruso “Promuovere il turismo nei piccoli comuni”

MILANO (ITALPRESS) - Scrittori, imprenditori, giornalisti, architetti, registi, poeti, sceneggiatori di cinema e teatro, artisti, direttori creativi di eventi internazionali e letterari, curatori, presidenti di fondazioni, oltre a istituzioni nazionali e regionali. Tutti invitati a farsi domande su futuro della cultura e le sue prospettive. Sono i protagonisti di 'Futura. Nuovi sguardi per la Cultura', l'evento promosso all'assessore alla Cultura della Regione Lombardia Francesca Caruso al Teatro alla Scala di Milano. "Nell'ultimo anno - ha sottolineato Caruso - i musei lombardi hanno registrato oltre 12,4 milioni di ingressi, mentre le presenze turistiche nella nostra regione hanno registrato numeri record. Vogliamo che chi visita la Lombardia possa conoscere anche il patrimonio e le iniziative culturali dei piccoli comuni. sat/gtr (Fonte video: ufficio stampa Regione Lombardia)