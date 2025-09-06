Furti in spiaggia nel Trapanese, due arresti

MAZARA DEL VALLO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato per furto aggravato in concorso, un 36enne e un minorenne, entrambi di nazionalità straniera. Nel corso di un servizio di pattuglia sul territorio, i militari intervenivano lungo il litorale “fata morgana” dove alcuni bagnanti avevano segnalato il furto di zaini e marsupi dalla spiaggia ad opera di due persone poi fuggite.

Giunti sul posto, i militari hanno fermato e identificato il presunto autore del reato, ricercando il presunto complice che, grazie alla descrizione fornita dai bagnanti, è poi stato rintracciato e fermato poco dopo. La refurtiva sottratta è stata restituita ai legittimi proprietari.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).