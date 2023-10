Furti in 4 gioiellerie, coppia in manette

VITERBO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Viterbo ha arrestato un uomo 47enne e una donna 38enne, entrambi sudamericani e senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili, in concorso con una terza complice, di quattro furti in altrettante gioiellerie nelle città di Viterbo, Milano, Firenze e Siena. L’indagine, della Squadra Mobile della Questura di Viterbo, con la collaborazione dell’omologo Ufficio romano, ha avuto inizio subito dopo il primo colpo messo a segno dalla banda ai danni di una nota gioielleria del centro di Viterbo alla fine dello scorso mese di aprile. Gli arrestati sono stati accompagnati nelle carceri di Regina Coeli e Rebibbia. Sono in corso le ricerche delle terza complice. vbo/gsl