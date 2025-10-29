Funzionaria UN-Habitat, sviluppo urbano sostenibile Cina esempio da seguire

"L'esperienza e i risultati ottenuti dalle città cinesi nel superare le problematiche urbane e nel promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbero essere ampiamente condivisi con molte altre città", ha affermato Kazuko Ishigaki, rappresentante regionale dell'Ufficio regionale UN-Habitat per l'Asia e il Pacifico, in occasione di un evento internazionale tenutosi a Chongqing, nella Cina sud-occidentale. (ITALPRESS/XINHUA) mec/azn/lcr (Fonte video: Xinhua)