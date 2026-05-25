Cina, stand APEC debutta a Fiera internazionale delle industrie culturali

La 22esima edizione della Fiera internazionale delle industrie culturali della Cina (Shenzhen) ha allestito per la prima volta un'area espositiva dedicata alle economie dell'APEC, in vista del 33esimo Incontro dei leader economici dell'APEC che si terrà a Shenzhen il prossimo novembre. In mostra vi sono, tra l'altro, i risultati della regione dell'Asia-Pacifico in ambiti quali il turismo culturale, i prodotti tipici e quelli culturali creativi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)