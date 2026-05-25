Cina, uno sguardo a mestieri e tradizioni secolari a fiera culturale di...

Cina, uno sguardo a mestieri e tradizioni secolari a fiera culturale di Shenzhen

Con oltre 120.000 prodotti culturali in mostra, la 22esima edizione della Fiera internazionale delle industrie culturali della Cina (Shenzhen) è più di una semplice occasione per ammirare la vivace industria culturale: rappresenta un'opportunità per osservare come diversi mestieri e tradizioni secolari stiano rivivendo grazie alla creatività. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)