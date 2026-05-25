Cina, sistema satellitare Beidou monitora tartarughe marine liberate nell’oceano

Duecento tartarughe marine allevate in cattività sono state liberate al largo delle coste della provincia meridionale cinese del Guangdong. Ad alcune sono stati applicati localizzatori satellitari Beidou, in particolare una è stata dotata di un localizzatore intelligente con sistema di visione integrato, che consente ai ricercatori di monitorare il comportamento, verificare i dati e comprendere meglio l'ecologia locale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads/mca3 (Fonte video: Xinhua)