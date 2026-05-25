Cina, delegati Usa mirano a una maggiore cooperazione di base con Chongqing

"Ho intenzione di mantenere i contatti. Punto a vedere e conoscere tutte le innovazioni che stanno prendendo forma qui". Alcuni delegati statunitensi dalla California hanno manifestato un forte interesse ad approfondire la cooperazione con la metropoli sud-occidentale cinese di Chongqing, e non solo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)