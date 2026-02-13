L’ultimo saluto ad Antonino Zichichi, anche il presidente Mattarella ai funerali

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha presenziato ai funerali solenni del fisico siciliano Antonino Zichichi presso la Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Presenti per il governo il ministro dell’Università e della ricerca scientifica Anna Maria Bernini e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. È stato il monsignor Marcelo Sánchez Sorondo a celebrare i funerali solenni dello scienziato e divulgatore morto all’età di 96 anni.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]