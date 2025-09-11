Fumata grigia per Milan-Como a Perth, l’Esecutivo Uefa rimanda la decisione

TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – Fumata grigia a Tirana. Oggi l‘Esecutivo Uefa era chiamato a discutere anche della richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di partite di campionato al di fuori dell’Europa, richiesta presentata sia dalla Figc – la Lega vorrebbe far disputare Milan-Como a Perth il prossimo 8 febbraio – che della Rfef, che spinge per spostare Villarreal-Barcellona del 21 dicembre a Miami.

L’Esecutivo, pur riconoscendo che “si tratta di una questione importante”, ha “espresso il desiderio di assicurarsi di avere il parere di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione finale. Ci sono molti aspetti da risolvere e, in quanto organo di governo del calcio europeo, la Uefa ha la responsabilità di tener conto di tutti questi fattori. Di conseguenza, oggi non è stata presa alcuna decisione, ma la Uefa intraprenderà una fase di consultazione con tutte le parti interessate del calcio europeo – inclusi i tifosi”.

