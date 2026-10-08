ROMA (ITALPRESS) – “Il tema della salute e sicurezza è importante. Ogni giorno tre lavoratori o lavoratrici perdono la vita”. Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo all’incontro “Salario giusto, lavoro vero”, organizzato dal Dipartimento Lavoro di Forza Italia alla Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera. Fumarola ha posto la sicurezza sul lavoro tra le questioni centrali del confronto sulle condizioni di lavoro, sottolineando la necessità di intervenire per rendere il rapporto tra lavoratori e imprese più sano e garantito.

La segretaria generale della Cisl ha quindi richiamato l’importanza di raggiungere un accordo tra le parti per affrontare le principali questioni legate al lavoro, indicando nella rappresentanza uno degli aspetti da inserire nell’intesa.

Sul tema del salario, Fumarola ha sottolineato il ruolo della contrattazione. “La contrattazione ha una copertura importante, non siamo contro il salario minimo. Scrivere regole che possano dare garanzie al lavoratore”, ha spiegato, ribadendo la necessità di trovare un equilibrio che tenga insieme le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese. “Quando si parla di salario giusto noi pensiamo che si tratti soprattutto del contratto”, ha aggiunto Fumarola. Per la segretaria generale della Cisl, infatti, il miglioramento delle retribuzioni passa innanzitutto dal rinnovo dei contratti collettivi.

“Per poter migliorare i salari bisogna prima di tutto rinnovare i contratti, sia nel pubblico che nel privato”, ha concluso.

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