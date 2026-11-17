ROMA (ITALPRESS) – Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal giudice Maria Di Marco contro la nomina di Antonio Balsamo a presidente della Corte d’appello di Palermo. Il ricorso del presidente della sezione Lavoro della stessa Corte d’appello era incentrato sul fatto che Balsamo non avesse titoli apicali sufficienti. Una tesi respinta dai giudici amministrativi, che hanno confermato la legittimità della nomina di Balsamo.

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