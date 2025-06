Friuli Venezia Giulia, via libera alla candidatura di Stefano Basso al Collegio Sindacale di Insiel

TRIESTE (ITALPRESS) – Via libera alla candidatura di Stefano Basso quale secondo componente supplente del Collegio sindacale di Insiel, mentre slitta al 1 luglio l’elezione del Collegio sindacale di Fvg Strade. Lo ha stabilito la Giunta per le nomine, presieduta da Mauro Bordin, riaprendo così anche i termini per la presentazione delle candidature al collegio di Fvg Strade (composto da tre membri effettivi e due supplenti), al fine di garantire un’adeguata presenza di genere nell’organo di controllo interno della società. Non c’era infatti alcuna donna tra le cinque persone proposte dai consiglieri regionali.

“Ritengo si debba mantenere la presenza rispettosa dei due generi – ha dichiarato il consigliere Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) -. Mi prendo l’onere e mi faccio carico di presentare una candidatura alla Giunta per le nomine, che andrà a sostituire quella da me già presentata”.

Una dichiarazione che ha acceso il dibatto in Giunta. “Sulla questione posta dal collega Honsell, il rispetto istituzionale non centra nulla – ha commentato Diego Moretti (Pd) -. La Maggioranza, che può nominare più persone, aveva la possibilità di indicare un uomo e una donna, ma non lo ha fatto per un’evidente ragione politica. Trovo del tutto inusuale che se ne sia fatta carico la Minoranza”, ha concluso il dem.

“Riconosco il senso delle istituzioni e di coerenza del collega Honsell”, ha aggiunto Antonio Calligaris (Lega). Scelta apprezzata, quella di Honsell, anche da parte del presidente Bordin, che ha quindi rinviato la discussione al 1 luglio.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).