Friuli-Venezia Giulia, Fedriga “Opportunità Regioni-Usa per gli investimenti”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Come Regione Friuli Venezia Giulia stiamo sviluppando, in stretta sinergia con il Governo nazionale e d’intesa con i partner alleati, il progetto del corridoio economico Imec (India-Middle East-Europe), che vedrà nel porto di Trieste un hub logistico di primaria importanza. La posizione geografica del nostro Paese rappresenta una piattaforma naturale nel Mediterraneo, capace di garantire opportunità strategiche per le democrazie occidentali e di offrire solide alternative nei collegamenti con il Far East, con particolare attenzione a un partner di rilievo come l’India”. Lo ha detto oggi a New York il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, introducendo il business roundtable al National Italian American Foundation (Niaf). Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso e il sottosegretario di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo. Come ha sottolineato il governatore, anche in quanto presidente della Conferenza delle Regioni, “posso confermare che i territori italiani credono fermamente nello sviluppo delle opportunità reciproche tra Italia e Stati Uniti. La nostra intenzione è favorire la sigla di accordi bilaterali tra le singole Regioni e gli Stati americani, valorizzando le esperienze già avviate per definire percorsi privilegiati in grado di semplificare e accelerare gli investimenti”. Secondo Fedriga, infatti, ogni Regione, con le proprie specificità, è in grado di offrire occasioni di crescita, ma la riuscita di queste sinergie dipende innanzitutto dalle persone.

Inoltre, il governatore ha ringraziato il Niaf per l’instancabile impegno profuso: “Grazie a una visione lungimirante, portata avanti con determinazione anche nei momenti di incertezza, è stato svolto un lavoro straordinario a beneficio sia del nostro Paese sia degli Stati Uniti”. Infine, nel corso di un incontro con l’ambasciatore d’Italia all’Onu, Giorgio Marrapodi, sono stati approfonditi i temi della scienza e la capacità di innovazione espressa dal Friuli Venezia Giulia. “Si prospettano – ha concluso Fedriga – nuove opportunità di collaborazione e di attrazione di fondi d’investimento per le nostre realtà scientifiche e di ricerca, che rappresentano un unicum a livello internazionale: un’eccellenza che abbiamo il compito di promuovere con forza sempre maggiore”.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

(ITALPRESS).